عاجل | الحزب الشيوعي يعتذر عن لقاء المجلس العسكري ويشترط

لعناية اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي نشكركم على الدعوة المقدمة للاجتماع باللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي مساء ٢٠ ابريل ٢٠١٩م.

سبق ان قدمت لجنة الاتصال بقوى اعلان الحرية والتغيير بشكل جماعي طلباً للاجتماع بالمجلس العسكري الانتقالي قبل ٣ ايّام ولم يصلها منكم رد.

نحن ملتزمون بحضور وتلبية اية دعوة للاجتماع في إطار قوى اعلان الحرية والتغيير وفق الطلب وحين استلام دعوة، ولا نوافق على عقد اجتماع مع الحزب الشيوعي السوداني بمعزل عن بقية مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير. نكرر التزامنا بالعمل الجماعي وفق قوى اعلان الحرية والتغيير. مع فائق الشكر والتقدير المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني

٢٠ ابريل ٢٠١٩

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