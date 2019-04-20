مباحثات بين"العسكري السوداني" وقادة الاحتجاجات في الخرطوم

يجتمع قادة الحركة الاحتجاجية بالسودان، اليوم السبت، في الخرطوم مع المجلس العسكري الانتقالي، عشية الموعد المحدد لإعلان تشكيل المجلس المدني الذي سيتولى الحكم بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، وفق ما صرح أحد قادة الحركة.
وقال القيادي في "تحالف الحرية والتغيير صديق يوسف، لفرانس برس: "المجلس العسكري سيعقد مباحثات مع التحالف اليوم". وقال قادة الاحتجاجات، أمس الجمعة إنهم سيكشفون يوم الأحد تشكيلة "المجلس السيادي المدني بتمثيل من العسكريين" والذي سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي.
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