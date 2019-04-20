تزايد المنظمات السلفية يثير مخاوف الأمن فى بلجيكا

ذكرت وكالة الأنباء الايطالية "آكى" أن أمن الدولة في بلجيكا أشار إلى تزايد أعداد المنظمات التى تعتمد التوجه السلفى فى البلاد. وقد وجهت إدارة أمن الدولة تقريرًا بهذا المعنى لوزير الداخلية كون غينز، ونشرته وسائل إعلام محلية ناطقة بالهولندية.

وتقدر إدارة أمن الدولة بأكثر من مائة بقليل، أعداد الجمعيات الإسلامية السلفية في البلاد، مشيرة إلى أن هذا العدد يرتفع بوتيرة متسارعة.

وكانت السلطات هنا قد اعتمدت تعريفًا للسلفية يقول أنها تيار إسلامي متشدد، غير متسامح ويدعو لتطبيق الدين كما في عهوده الأولى، أي بشكل يختلف كثيرًا عن ممارسات غالبية المسلمين السنة في أوروبا، وبلجيكا.

وأوضحت إدارة أمن الدولة أن الأنشطة السلفية تتصاعد أيضًا في الدول المجاورة مثل هولندا وفرنسا.

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وتميل إدارة أمن الدولة في تقريرها إلى عدم المبالغة في الحديث عن خطر هذه المجموعات، ووفقًا للتقرير فإن “السلفيين هم أقلية بين مسلمي بلجيكا، وباقي الدول الأوروبية”.

ويقدر عدد المسلمين في بلجيكا ما بين 500 إلى 600 ألف شخص.

لكن إدارة أمن الدولة لا تنفي الخطر، فهي تؤكد أن التيار السلفي يشكل تهديدًا للأمن في البلاد، خاصة بسبب السلفية الجهادية التي تبرر العنف واستخدام السلاح كوسيلة لنشر أيديولوجية معينة. ويربط تقرير أمن الدولة السلفية الجهادية مباشرة بتنظيمي (داعش) و(القاعدة).

