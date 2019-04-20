رئيس آلية الحوار الدارفوري: الثورة نتاج للظلم وإهمال قضية دارفور

عبر رئيس منظمة السلام والتنمية الشعبية، بولاية جنوب دارفور، رئيس آلية المجتمع المدني، في الحوار الداخلي والتشاوري الدارفوري، محمد أحمد هارون، عن سعادته في الحراك الجديد بعد ثورة التغيير التي قادها الشباب معتبرا إياها من أهم الثورات في السودان.

ولفت هارون في تصريح حسب سونا اليوم السبت، إلى أن ما جرى من ثورة شبابية هي نتاج طبيعي للظلم وعدم العدالة وعدم الايفاء بالعهود والمواثيق وإهمال قضايا الهامش في دارفور، منوهاً إلى أن أهل دارفور تواقين للسلام والتنمية مطالبا الحركات المسلحة بالحضور إلى السودان والحوار مع المجلس العسكري الانتقالي حتى لا تكون قضايا دارفور في ذيل القائمة مناشدا المجتمع المدني في دارفور وكردفان والنيل الأزرق بالمحافظة علي السلام وبناء الثقة وعدم الرجوع لتصفية الحسابات وان يكون القانون هو سيد الأحكام دون أي إقصاء.