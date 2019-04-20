عبر رئيس منظمة السلام والتنمية الشعبية، بولاية جنوب دارفور، رئيس آلية المجتمع المدني، في الحوار الداخلي والتشاوري الدارفوري، محمد أحمد هارون، عن سعادته في الحراك الجديد بعد ثورة التغيير التي قادها الشباب معتبرا إياها من أهم الثورات في السودان.
ولفت هارون في تصريح حسب سونا اليوم السبت، إلى أن ما جرى من ثورة شبابية هي نتاج طبيعي للظلم وعدم العدالة وعدم الايفاء بالعهود والمواثيق وإهمال قضايا الهامش في دارفور، منوهاً إلى أن أهل دارفور تواقين للسلام والتنمية مطالبا الحركات المسلحة بالحضور إلى السودان والحوار مع المجلس العسكري الانتقالي حتى لا تكون قضايا دارفور في ذيل القائمة مناشدا المجتمع المدني في دارفور وكردفان والنيل الأزرق بالمحافظة علي السلام وبناء الثقة وعدم الرجوع لتصفية الحسابات وان يكون القانون هو سيد الأحكام دون أي إقصاء.
واعتبر وثيقة الدوحة واحدة من الاتفاقيات التي يجب المحافظة عليها والتي أخذت شرعيتها من الدستور الذي تم حله منوها الي ان إلغاء وثيقة الدوحة سيدخل السودان في مشاكل لجهة رعايتها من الأمم المتحدة.
وطالب هارون المجلس العسكري الالتزام بالمواثيق والعهود فيما طالب منظمات المجتمع المدني الاهتمام بالبناء والتعمير.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس آلية الحوار الدارفوري: الثورة نتاج للظلم وإهمال قضية دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.