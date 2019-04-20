أمين حكومة جنوب دافور: نفذنا توجيهات المجلس العسكري بحذافيرها

أكد أمين حكومة ولاية جنوب دارفور، الصادق شرف الدين، أن حكومة الولاية نفذت توجيهات المجلس العسكري الانتقالي بحذافيرها.

وكشف شرف الدين عن تكوين لجنة لحصر واستلام دار المؤتمر الوطني والواجهات، على أن ترفع تقريرها خلال أسبوع.

وطالب أمين الحكومة المواطنين بالحفاظ على الأمن والاستقرار، وأن يكونوا خلف الحكومة الجديدة، مؤكداً أن كل مطالب الجماهير في طريقها إلى التحقيق.

وفيما يتعلق بالموسم الزراعي أشار إلى أنه تم حل مشكلة الوقود للبساتين ومنتجي الخضر والفاكهة، بجانب وصول التقاوى والأسمدة مبكراً استعداداً للموسم الزراعي.

وقال شرف الدين إن توجيهاً صدر من الوالي بصيانة جميع الآليات الخاصة بوزارة الزراعة، وتم رصد مبالغ من المالية وشرعت لجنة الصيانة في صيانة التراكترات والآليات.