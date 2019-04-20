حريق بمخيم كلمة يقضي على 24 منزلاً

اندلع الجمعة حريق في سنتر "صفر" بمعسكر كلمة للنازحين ١٧كلم شرقي مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وقال نازحون، إن الحريق قضى على 24 منزلاً بالكامل، بالإضافة إلى نفوق أعداد من الماشية.

وبحسب أحد قيادات المعسكر، عبد الرحيم محمد حسن فإن الحريق خلف خسائر كبيرة حيث قضى على كل ممتلكاتهم، وطالب عبد الرحيم المنظمات الإنسانية والخيرين بمساعدة المتضررين وتقديم مواد الإيواء والغذاء لهم، بينما وجه أحد المتضررين ادريس ادم نداءً لحكومة الولاية لتوفير عربة مطافيء لمحلية بليل لجهة ان حوادث الحرائق ظلت تتكرر في هذه الفترة من كل عام.

وتشهد ولايات دارفور في فترات الصيف موجات حرائق متكررة في ظل افتقاد هذه الولايات لسيارات الاطفاء لتقليل حجم الخسائر التي يتكبدها المواطنون.