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باكستان تحتج لإيران بسبب مقتل عسكرييها

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أرسلت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم السبت، مذكرة احتجاج لإيران على خلفية الهجوم الذي وقع الخميس الماضي جنوب غربي البلاد والذي كان مصدره من الأراضي الإيرانية.

وأطلعت السلطات الباكستانية إيران مرارا على معلومات استخباراتية حول مقار ومعسكرات المنظمات الإرهابية البلوشية على الحدود الإيرانية.
وعبرت من خلال بيان أصدرته الخارجية الباكستانية عن أسفها حيال عدم تحرك الجانب الإيراني حتى الأن، حيال هذا الموضوع، ودعت ​طهران​ إلى التحرّك ضد التنظيمات الإرهابية الناشطة على الأراضي الإيرانية.

وتأتي مذكرة الاحتجاج، عشية زيارة مرتقبة يجريها رئيس الوزراء الباكستاني ​عمران خان​، إلى طهران يوم غد الأحد.

وكان قد أقدم مسلحون مجهولون على قتل 14 شخصا بعد إيقاف حافلات ركاب في ولاية ​بلوشستان​ جنوب غربي باكستان. وقد أعلنت "جبهة تحرير بلوشتسان" مسؤوليتها عن الهجوم.

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