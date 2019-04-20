اطلع والي ولاية شمال دارفور، اللواء ركن مالك الطيب خوجلي، على سير العمل بمحطة توليد كهرباء مدينة الفاشر. وزار خوجلي برفقة لجنة أمن الولاية والقيادات التنفيذية محطة كهرباء الفاشر، حيث استمع إلى شرح مفصل من مدير المحطة، بحر الدين يحيى شريف، حول سير العمل بالمحطة وعمليات الصيانة والإصلاحات الدورية والوقائية للمولدات بجانب مخزون الوقود استعداداً لمقابلة شهر رمضان المعظم، مشيداً بمجهودات المهندسين والعاملين بالمحطة لسعيهم الحثيث من أجل توفير الكهرباء وضمان استقرار إمداد التيار الكهربائي بالمدينة، كما وقف الوالي على عمليات إنشاء قواعد الماكينات الجديدة المتوقع وصولها في الأيام المقبلة. وجدد الوالي حرص الحكومةعلى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، واعداً بتجويد خدمات الكهرباء والمياه خلال شهر رمضان المعظم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر والي شمال دارفور يعد بإمداد كهربائي مستقر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.