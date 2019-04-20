قال المدير العام لوزارة التربية والتوجيه، بولاية شرق دارفور، حامد أحمد حامد، إن نتجية هذا العام لشهادة مرحلة الأساس، جاءت مشرفة، فضلاً عن العام الماضي في التحصيل الأكاديمي، مشيداً بدور إدارة التعليم في الجهود التي بذلوها في سبيل ذلك حتى تكللت بالنجاح، مناشدا أولياء أمور الطلاب الاهتمام بالعملية التعليمية وخاصة تعليم البنات حتى تلتحق الولاية برصيفاتها من الولايات الأخرى.
وأشار حامد إلى أن نسبة النجاح لهذا العام بلغت 79.9% مقارنة بالعام الماضي 75.3% وبلغ عدد الجالسين في هذا العام 11.537 طالبا وطالبة.
وكان أكبر عدد من الجالسين من حاضرة الولاية الضعين 4888 طالباً وطالبة وأقل نسبة سجلت بمحلية الفردوس 436 طالبا وطالبة، كما احتلت الضعين المركز الأول في الـ 100 الأوائل في النتيجة، وجاء الطالب مبشر محمد الدومة يعقوب بالمركز الأول بنجاح 278 درجة من مدرسة النور الخاصة بنين بمحلية الضعين والثاني برشم علي برمة محمود من مدرسة الحبيب الخاصة بمدينة الضعين بنسبة277 بالاشتراك مع سميرة أحمد مادبو أحمد وحذيفة إسماعيل محمد أحمد من مدرسة النور الخاصة بنين، وميعاد إبراهيم الأمين بكر خامسا 276 من مدرسة النور الخاصة بنين.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان نتيجة الأساس بشرق دارفور بنسبة نجاح 79.9% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.