إعلان نتيجة الأساس بشرق دارفور بنسبة نجاح 79.9%

قال المدير العام لوزارة التربية والتوجيه، بولاية شرق دارفور، حامد أحمد حامد، إن نتجية هذا العام لشهادة مرحلة الأساس، جاءت مشرفة، فضلاً عن العام الماضي في التحصيل الأكاديمي، مشيداً بدور إدارة التعليم في الجهود التي بذلوها في سبيل ذلك حتى تكللت بالنجاح، مناشدا أولياء أمور الطلاب الاهتمام بالعملية التعليمية وخاصة تعليم البنات حتى تلتحق الولاية برصيفاتها من الولايات الأخرى.

وأشار حامد إلى أن نسبة النجاح لهذا العام بلغت 79.9% مقارنة بالعام الماضي 75.3% وبلغ عدد الجالسين في هذا العام 11.537 طالبا وطالبة.