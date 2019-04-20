مصدر أردني رفيع يعلق على "مخطط خطير استهدف الملك"

علق مصدر أردني رفيع المستوى، على تقرير صحيفة "القبس" الكويتية، التي ذكرت فيه أن الأردن نجا من "مخطط خطير".

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ"إرم نيوز"، إن "ما جاء في تقرير القبس لا يتعدى سردا وحكايات لا تستند إلى أي مصدر موثوق"، متسائلا بقوله: "كيف نصدق مثل هذه التقارير البعيدة كل البعد عن المصداقية والمهنية".

وأبدى المصدر استغرابه من طريقة صياغة التقرير، معتبرا أن الصحيفة الكويتية التي وصفها بـ"العريقة"، قد وقعت في "سقطة" مهنية.