كادُقُلِي يرفض الاستعداد في الخرطوم لمواجهة الهلال

نفى مجلس نادي الهلال كادُقُلِي نقل استعداداته لمواجهته الفاصلة مع الهلال يوم 28 من الشهر الجاري بالدوري السوداني، إلى العاصمة الخرطوم. وقال أحمد سليمان، المدير الرياضي للهلال كادقلي: "لا نفكر في العودة مرة أخرى للعاصمة الخرطوم لرفع مستوى الإعداد للمواجهة، لعدة أسباب، بينها إرهاق السفر من وإلى الخرطوم".

وأضاف "الفريق عاد قبل نحو أكثر من أسبوع لمعقله من الخرطوم بعد فترة إعداد جيدة ومكثفة"، مشيرًا إلى أن السفر مرة أخرى للخرطوم والعودة، لم يعد ممكنا لضيق الوقت".

وتابع: "الهلال كادقلي يواصل إعداده بنجاح في معقله، وخاض 3 مباريات ودية مع أندية المستوى الأول، مثل الشرطة والمريخ كادقلي، إلى جانب منتخب كادقلي".

يذكر أن مباراة الهلال كادقلي، مع ضيفه الهلال، تأجلت من 17 أبريل الجاري، إلى يوم 28 منه، وتكمن أهميتها، في كونها الآخيرة لكادقلي، وأن الفوز بنتيجتها، سيجعل الفريق يضع قدما بدوري النخبة.

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