رفع فريق الكرة بنادي الهلال من نسق تحضيراته بالقاهرة استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي مساء الثلاثاء القادم في اياب دور الـ8 من بطولة الكونفدرالية بإستاد الجش بالسويس .. هذ وأشرف على المران التونسي نبيل الكوكي المدير الفني وبمشاركة جميع اللاعبين المرافقين للبعثة .. واشتمل المران على الاهتمام بالجانب البدني والتكتيكي .. وسيؤدي الازرق مرانه الرئيسي مساء غدٍ وسيختتم تحضيراته بملعب المباراة بالاثنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يرفع من نسق تحضيراته بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.