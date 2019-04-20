نانس عجاج تخطف الاضواء وتنال لقب فنانة الثورة الاولي؟؟!

توجت أعداد كبيرة من الشباب نانسي عجاج بلقب فنانة الثورة الأولى ، حيث تبارى الشباب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في عد جهودها في دعم الثورة منذ انطلاقتها ، وموقفها الواضح من الحراك ، بالإضافة إلى تقديمها أغنية ثورية ألهبت حماس الثوار ، ومبادرتها بمشاركتهم الاعتصام والغناء للثورة بحسب صحيفة آخر لحظة من ميدان الاعتصام .
يذكر ان نانسي ومنذ بدايتها الفنية كان لها موقف واضح من النظام السابق ، رفضت خلاله المشاركة في أي فعالية حكومية كما قدمت باقة من الأغنيات التي صنفت بالمعارضة .
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