من قلب القاهرة.. هل يستطع الهلال العبور لنصف نهائي الكونفيدرالية؟ (تقرير)

أبلغ اتحاد الكرة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بإقامة مباراة الهلال السودانى والنجم الساحلى التونسى فى إياب ربع نهائى الكونفيدرالية على استاد برج العرب.

وكشف مصدر بالكاف أن المباراة ستقام يوم 23 أبريل الجارى بدلا من يوم 22، على استاد برج العرب بعد موافقة الجهات الأمنية، يذكر أن الفائز من الفريقين سيقابل الزمالك فى نصف نهائى الكونفدرالية.

وكان مقررًا أن تلعب المباراة على ملعب الهلال في السودان، يوم 14 أبريل، ولكن تم تأجيلها بسبب الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد، ليوم 23 من الشهر الجاري، على أن تقام في العاصمة المصرية القاهرة.

ومنح الفرنسي روجيه لومير، مدرب النجم الساحلي، لاعبي الفريق، يومًا راحة، عقب تتويجهم بلقب بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بالفوز على الهلال السعودي (2-1) في المباراة النهائية.

وغادرت بعثة النجم صباح الْيَوْم السبت، الإمارات (حيث أقيم نهائي كأس زايد) على متن طائرة عسكرية، متجهة إلى مصر، لمواجهة الهلال، في إياب ربع نهائي الكونفيدرالية.

حددت الجهات الأمنية بالسويس أعداد الجماهير التي ستحضر مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي، و الأمن حدد 500 مُشجع للهلال و150 للنجم الساحلي، لحضور المباراة.

Advertisements

يذكر، أن النجم الساحلي فاز على نظيره الهلال السوداني في مباراة الذهاب بدور ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في تونس، ويحتاج الهلال السوداني للفوز بهدفين مقابل لا شئ من أجل التأهل لنصف النهائي.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، إدارة مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي، ضمن منافسات إياب ربع نهائي الكونفدرالية، للحكم الدولي المصري محمود البنا.

وأكد المشرف على الكرة بنادي الهلال السوداني الطريفي الصديق أن لا يوجد مايدعو بنقل مباراة فريقه ضد النجم في إياب ربع نهائي الكونفدرالية لمصر، بسبب أحداث السودان.

وقال الصديق في تصريحات لوسائل الإعلام السودانية، أنهم ملتزمون بالقرار في نهاية المطاف، وسيعملون من أجل التأهل إلى الدور المقبل.

وقال الطريفي الصديق إنهم ينتظرون قرار"الكاف" فيما يتعلّق بحضور الجماهير، مبينًا أنّهم يعولون على أنصارهم بالجالية السودانية في مصر.