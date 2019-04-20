ثنائى ليفربول ينافس على جائزة أفضل لاعب فى إنجلترا

خرج محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول ، من قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب هذا الموسم من جانب رابطة اللاعبين المحترفين فى إنجلترا.

يأتى هذا فى الوقت الذي تواجد فيه ثنائى ليفربول فيرجيل فان ديك وساديو مانى ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب هذا الموسم من جانب رابطة اللاعبين المحترفين فى إنجلترا.

كما تواجد ضمن القائمة ثلاثى مانشستر سيتى سيرجيو أجويرو، وبيرناردو سيلفا، ورحيم سترلينج، بجانب هازارد نجم تشيلسي.

جدير بالذكر أن محمد صلاح حصل على جائزة أفضل لاعب الموسم الماضي من جانب رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.