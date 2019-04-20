وقال بن محمد، في كلمة له خلال انعقاد قمة بغداد لبرلمانات دول العراق، اليوم السبت: "العلاقات العراقية السعودية شهدت تقدما ملحوظا في الآونة الأخيرة".
وأكد ال الشيخ، أن الرياض اسهمت في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي بالتعاون مع التحالف الدولي. وقال إن "العراق استعاد عافيته وعاد لمكانته الرفيعة".
وتابع أن "هذا المؤتمر يأتي بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى السعودية برفقة وفد رفيع، جرى خلالها عقد جلسات وتوقيع اتفاقايات تفاهم سيكون لها أبلغ الاثر لتعزيز التعاون ورفع العلاقة بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة".
وأضاف رئيس مجلس الشورى السعودي أن "الرياض ساهمت ضمن التحالف الدولي بالقضاء على داعش، ونؤكد ضرورة التصدي للإرهاب بكافة أشكاله وسن المزيد من القوانين من التشريعات المجرمة للعمليات الإرهابية كافة ومحاربتها".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس الشورى السعودي: العلاقات بين الرياض وبغداد تشهد تقدما ملحوظا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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