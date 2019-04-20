رصد آلية عسكرية نادرة في سوريا في يوم الجلاء

ومن الآليات التي شاركت في العرض دبابة "تي-72". وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن دبابات "تي-72" وإن كانت وصلت سوريا في ثمانينات القرن الماضي إلا أنها تواصل نشاطها القتالي وتواصل مشاركتها الفاعلة في مكافحة الإرهاب.
وينطبق نفس الشيء على المركبات القتالية المدرعة "بي إم بي 1" والمدافع الذاتية الحركة المضادة للطائرات "زي إس أو-23-4" التي تظل القوات السورية تستعين بها على مدى نصف القرن تقريبا.
وشوهدت ضمن الآليات التي سارت أمام قادة الفرقة في يوم الجلاء، آلية نادرة تم رصدها في سوريا للمرة الأولى في مارس/آذار عام 2018، هي راجمة صواريخ "غراد 1" التي تحملها سيارة "زيل-131" القادرة على اجتياز الأراضي الوعرة.
وعيد الجلاء هو اليوم الوطني الذي تحتفل فيه سوريا بجلاء آخر جندي أجنبي وإعلان استقلال سوريا وانتهاء الانتداب الفرنسي في 17 أبريل/نيسان 1946.
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