المدعي العام السوداني يصدر قرارا عاجلا بشأن البشير

قال مصدر قضائي، إن المدعي العام السوداني فتح تحقيقا ضد الرئيس المعزول عمر البشير بتهمة غسيل أموال.

وقال المصدر لوكالة "رويترز"، اليوم السبت، إن "النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المعزول عمر البشير بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني".

وأضاف أن "وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة".

وذكر المصدر، أن النيابة ستقوم باستجواب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر، وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو، أثار ضجة كبيرة في السودان، بعدما زعموا أنه لـ"عملية حصر الأموال"، التي عثر عليها أثناء مداهمة، القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية، مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير.