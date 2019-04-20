الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

المدعي العام السوداني يصدر قرارا عاجلا بشأن البشير

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
قال مصدر قضائي، إن المدعي العام السوداني فتح تحقيقا ضد الرئيس المعزول عمر البشير بتهمة غسيل أموال.

وقال المصدر لوكالة "رويترز"، اليوم السبت، إن "النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المعزول عمر البشير بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني".

وأضاف أن "وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة".
وذكر المصدر، أن النيابة ستقوم باستجواب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر، وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو، أثار ضجة كبيرة في السودان، بعدما زعموا أنه لـ"عملية حصر الأموال"، التي عثر عليها أثناء مداهمة، القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية، مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المدعي العام السوداني يصدر قرارا عاجلا بشأن البشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا