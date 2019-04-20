اعتقال شخصين للاشتباه في تورطهما بقتل صحفية أيرلندية

ألقت الشرطة الأيرلندية، اليوم السبت، القبض على شابين للاشتباه في تورطهم بمقتل الصحفية ليرا ماكي في ديري، وسط احتجاجات في جميع أنحاء أيرلندا الشمالية، بما في ذلك في بلفاست وأوماغ، تكريمًا لعملها وإدانته بقتلها.

وقالت شرطة أيرلندا الشمالية، في بيان صدر صباح اليوم السبت، إن المشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاما، اعتقلوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب ونقلوا إلى مركز للشرطة في بلفاست لاستجوابهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه هذه الاعتقالات جاءت بعدما أظهرت الكاميرات شخصًا ملثمًا يطلق النار يبدو باتجاه شرطة لاند روفر أثناء أعمال شغب وإحراق سيارتين في منطقة كريجان في ديري مساء الخميس الماضى، مما أدى إلى مقتل الصحفية.

وكانت ماكي، الصحفية البالغة من العمر29 سنة، تقف مع مدنيين آخرين بالقرب من سيارات الشرطة لتغطية أعمال الشغب عندما أُطلق عليها النار من قبل شخص آخر، الأمر الذي رصدته كاميرات أجهزة الأمن ونشرته على أمل المساعدة في التعرف على المشتبه بهم.

وتوفيت الصحفية ليرا ماكي، بعد إصابتها بالرصاص يوم الخميس، حين كانت تقوم بإجراء تحقيق استقصائي خلال أعمال الشغب.

