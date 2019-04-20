انفجار بالقرب من وزارة الإعلام والقصر الرئاسي بالعاصمة كابول

بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال المتحدث باسم وزارة الإعلام نصرت رحيمي، إن الانفجار وقع في نحو الساعة 11:40 بالتوقيت المحلي، مضيفًا أن الأمن الأفغاني في حالة اشتباك مع المهاجمين.
لم تعلن أي جماعة بعد أنها نفذت الهجوم، لكن الهجوم جاء بعد تعليق المحادثات بين الحكومة ومتمردي طالبان، كما أن التفجير وقع في منطقة مزدحمة بوسط المدينة بالقرب من القصر الرئاسي وأحد فنادق كابول الأكثر شهرة "Serena Hotel"، الذي يستخدمه السياح الأجانب بشكل كبير.
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