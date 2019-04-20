منصب جديد ينتظر ميركل بعد نهاية ولايتها كمستشارة ألمانيا

ذكر رئيس المفوضية الأوروبية جان- كلود يونكر أن تولي أنجيلا ميركل منصبا على المستوى الأوروبي عقب انتهاء ولايتها كمستشارة لألمانيا أمر وارد.

وقال يونكر في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت: "لا يمكنني تصور أن تصبح أنجيلا ميركل في طي النسيان.. إنها ليست مجرد شخص محترم، بل بمثابة عمل فني شامل جدير بالحب".

وفي إشارة إلى إمكانية تولي ميركل أحد المناصب داخل مؤسسة الاتحاد الأوروبي، أوضح يونكر: "ستكون ذات كفاءة عالية في ذلك"، مشيرا في المقابل إلى أن الفترة التشريعية الحالية في ألمانيا تنتهي في عام 2021.

وتدور تكهنات في ألمانيا وبعض العواصم الأوروبية على نحو مستمر بشأن تولي ميركل منصب في بروكسل، إلا أن المستشارة قالت من قبل إنها لا تسعى لأي مناصب سياسية أخرى.

وعقب انتخابات البرلمان الأوروبي في نهاية مايو المقبل، ستشغل قيادة جديدة منصب يونكر، وكذلك الحال بالنسبة لمنصب دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي.

ودعا يونكر إلى أن يقترح الحزب الأقوى في البرلمان الأوروبي رئيس المفوضية الجديد، وقال: "أنا مؤيد كبير لنموذج المرشح الأبرز". يُذكر أن السياسي اللوكسمبورجي المسيحي الديمقراطي قرر عدم شغل رئاسة المفوضية الأوروبية لفترة ثانية. ومن المقرر أن تنتهي ولايته في 31 أكتوبر المقبل.

