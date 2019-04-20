صحيفة : مضوي إبراهيم أبرز المرشحين لمنصب رئيس الوزراء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت صحيفة التيار الصادرة اليوم”السبت” عن اختيار تحالف قوى التغيير الدكتور مضوي إبراهيم لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية التي ستعلن رسميًا بعد موافقة المجلس العسكري خلال”72″ ساعة.

وأشارت صحيفة التيار إلى أن إبراهيم يعتبر من الكفاءات”النادرة” وهو أستاذ الهندسة بجامعة الخرطوم، وحاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية، براءات اختراع في مجاله وزمالة المهندسين الميكانيكية البريطانيين، ومؤسس ورئيس منظمة السودان للتنمية الاجتماعية”سودو”.

وأوضحت أنه نال جاءزة فرونت لاين ديفندرز الافتتاحية الأولى لمدافعي حقوق الإنسان 2005.