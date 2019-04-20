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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﺃﻛــﺪ ﻭﺍﻟــﻲ ﻭﻻﻳــﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﺩﺍﺭﻓــﻮﺭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺍﻟﻠﻮﺍء ﺭﻛﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺧﻮﺟﻠﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻗﺪ ﺭﺳﻢ ﺧﺎﺭﻁﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻻﻧﻄﻼﻗﺔ ﻧﺤﻮ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟـــﻸﻫـــﺪﺍﻑ ﺍﻟــﻤــﺮﺟــﻮﺓ ﻭﺍﻧﺤﻴﺎﺯﺍ ﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ ﺭﺟــﻞ ﻭﺍﺣـــﺪ ﻓــﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺻﻮﻥ ﻋﺰﺗﻬﺎ ﻭﻛﺮﺍﻣﺘﻬﺎ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻦ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺧﻼﻝ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﺍﻣﺲ ﺑﻘﺎﻋﺔ ﺍﻷﻣــﺎﻧــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﺷﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﻴﻴﻦ ﻟـﻠـﻀـﺒـﺎﻁ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟــﻤــﻘــﺪﻡ ﻣــﻌــﺎﺵ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟـﺘـﺠـﺎﻧـﻲ ﻋـﻠـﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺗﻤﺮ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻔﺼﻠﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺗﺤﺘﻢ ﺿـــﺮﻭﺭﺓ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻠﻌﺒﻮﺭ ﺑﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺑـﺮ ﺍﻷﻣـــﺎﻥ.
ﻭﺃﺷـﺎﺭ ﺧﻮﺟﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺣــﻮﻝ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﻋـﺎﻣـﺔ ﻭﺍﻟــﻮﻻﻳــﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ، ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟـﻤـﻨـﺎﻁـﻖ، ﻣﺴﺘﻌﺮﺿﺎ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻣﻌﻠﻨﺎ ﻭﻗــﻮﻑ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﻴﻴﻦ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎﻫﻢ.
كانت هذه تفاصيل خبر ﻭﺍﻟﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ : ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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