عميد الحضراب..الثائر«التسعيني».. بقلم احمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الشمول هو أهم ما يميز ثورة 19 ديسمبر فلا شكّ أنها جمعت فأوعت، وتمددت فحوت، وعبرت عن التطلعات نحو الحرية والديمقراطية والكرامة، فهي ليست ثورة الشباب وحدهم، وإن كان الشباب من الجنسين وقودها وقلبها النابض، كما لم تكن ثورة اليسار وحده، بل حتى أهل اليمين كان الكثيرون منهم مشاركون في الثورة بأبنائهم وبناتهم وأنفسهم، لذلك فهي ثورة وعي وكرامة وضمير إنساني عمت كل مدن السودان، فهي ثورة الفقراء والأغنياء، الطرق الصوفية، وأهل الرياضة، والفن، والمسرح، والرجال والنساء و»الكنداكات» والكهول…!

وبمناسبة الكهول هذه، فليسمح لي القراء الكرام أن أسلط بعض الضوء على بسالة وشهامة رجل «تسعيني» كان في ظني هو أيقونة هذه الثورة، هو عميد أسرة الحضراب بضاحية شمبات الخليفة عمر حضرة وزير الإسكان الأسبق (90 سنة) فقد أعلن في وقت مبكر جداً انحيازه لثورة الشباب، وكان كثيراً ما تُنشر صوره متلفحاً بعلم السودان وسط الشباب يهتف ويتعرض إلى زخات البمبان، ويعطس ثم يستأنف مسيرة النضال، ويفتح داره للثوار الشباب في وقت قلّ فيه النصير، وكان حضرة يأمر أهل بيته أن يقدموا للثوار الأكل والماء البارد على مرأى الجميع، وأن يكرموا وفادتهم، حتى أصبح إكرام الثوار فضيلة يتنافس عليها كل أهل شمبات عن بكرة أبيهم، فلاتجد بيتاً واحداً من بيوت شمبات يوصد بابه خلف الثوار. فأهل شمبات قلعة النضال والثورة ليس لهم منافس إلا أسود البراري والعباسية وعطبرة الشرارة المُلهمة، وهؤلاء بالطبع ليسوا وحدهم، فالشباب والشابات في كل مدن السودان انتفضوا ضد الظلم والطغيان والفساد فنالوا الشرف العظيم، فكانت ثورة الوعي والكرامة والإنسانية التي لم يفت شرفها إلا من كان بلا ضمير..

أعود إلى مواقف المناضل الجسور الشيخ «التسعيني» عمر حضرة الذي كانت داره مأوى للثوار ومنزل الكرام حينما يحمى وطيس المعركة غير المتكافئة بين الثوار العزّل وأصحاب التاتشرات والترسانات والقنابل الصوتية، وقنابل الغاز المسيل للدموع، فكانت قوات الأمن والشرطة وكتائب الظل تحاصر طائفة من الثوار بمنزل الخليفة عمر حضرة، فيهاتفني بنفسه وينقل لي الموقف، ويتيح لي فرصة التحدث مع الشباب والكنداكات المحاصرين داخل منزله حتى ساعة متأخرة من الليل، بينما قذائف البمبان تنهال عليهم داخل المنزل فتهشم زجاج العربات والنوافذ وتقتحم الدار فتحيلها إلى ساحة وغى في يوم كريهة، وقد كاد بعضهم يفارق الحياة بسبب الاختناقات، فيسعفون بعضهم بعضاً، ويواسون بعضهم بعضاً..

لكل تلك المواقف والمضيئة استهدف النظام المباد أسرة الحضراب باقتحام منازلهم واعتقال شبابهم وشاباتهم الجسورات، بسبب مواقف عميد الأسرة عمر حضرة الذي كان يقف مع الثوار الشباب لحظةً بلحظة وكتفاً بكتف، حتى بلغ الاستهداف إزهاق روح أحد أفراد الأسرة اختناقاً بالبمبان وهو «أحمد حضرة» المقعد الذي كان يعاني من مرض الجلطة..

اللهم هذا قسمي فيما أملك..

نبضة أخيرة:

ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله ..وثق أنه يراك في كل حين.