تجمع المهنيين… المؤتمر الوطني كان يروج بأننا أشباح.. واختلاف قوى التغيير دليل عافية..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مياه كثيرة مازالت تعبر تحت جسر الثورة السودانية، والتي سجل التأريخ بداياتها بالثالث عشر من ديسمبر الماضي، بينما يرى مراقبون أن بداياتها كانت في العام 2013، ثورة يرى محدثوها أنها الأكثر قوة في تأريخ السودان الحديث، بدأت بمؤتمر صحفي لقيادت تجمع المهنيين التي طالبت وقتها بتحسين الأجور وبيئة العمل، ومطالب أخرى لم تُتح لها مساحة من القبول وقتها في أروقة نظام الانقاذ، الشارع المحتقن بالمطالب دعم تجمع المهنيين ورفعها من كونها اقتصادية وخدمية، إلى مطالب سياسية سقفها الأدنى (تسقط بس)..

من هو تجمع المهنيين..؟ تساؤل وإن اسقطه الحزب الحاكم في بركة الاحتجاجات ديسمبر الماضي، وإن أُريد به ضرب الحَراك حسب مراقبون، إلا أنه عجّل بظهور عدد من قيادات التجمع أبرزها د. محمد يوسف أحد المؤمنين بقدرة النقابات على هزيمة الأنظمة السياسية، حول عدد من القضايا تحدث عضو سكرتارية تجمع المهنيين لـ(الجريدة)، أبرزها دور العسكريين في الثورة، وإلى أي نتائج قد يفضي الاعتصام؟ وموقف التجمع من أحزاب الحوار الوطني..

* نبدأ من حيث انتهت الثورة، انتصرت إرادة الشعب السوداني وسقط نظام البشير ما تعليقك ..؟

– في تقديري الإنتصار الذي حققه الشعب السوداني كان مؤكدا منذ بداية حكم الإنقاذ، وأعتقد أن واحداً من العوامل الرئيسية التي أدت الى ذلك الانتصار درجة الوعي الكبيرة والتماسك الذي انتظم الشارع السوداني رغم الجهود القمعية الكبيرة لمنع الناس من الحصول على المعلومة والتنظيم والتواصل بالإضافة الى المضايقات والاعتقالات، لكن واضح جداً أن وعي الناس كان كبيراً بضرورة إسقاط النظام، الحراك كان يتزايد بوتيرة صعود وهبوط لكن كانت الوجهة العامة أننا نسير نحو هدف الإسقاط، والمهنيين بدأوا في العام 2013م بتنظيم أنفسهم وبوعي عالي جداً بقضاياهم وقضايا البلاد وضرورة إزاحة النظام، لكن أعتقد أن العامل الثاني الأكثر وضوحاً التراكم المستمر لفشل النظام في تطبيق برنامجه الذي قاده الى سلسلة من الممارسات الفاشلة، النظام فشل في تطبيق المشروع الحضاري ووضح أنه مشروع مستحيل التحقيق في السودان المتعدد والمتنوع في ثقافاته، وبعد فشل المشروع العام ذهبوا الى المشاريع الخاصة بهم.

* ماذا تعني بالمشاريع الخاصة..؟

– الثراء الشخصي كان واحد من مفاتيح فشل الدولة في تقديمها للشعب الخدمة التي تبرر حكمها لهم. القابضون على الأمر السياسي لم يكونوا مهمومين ببرنامج عام لبناء الوطن، هم أتوا لتطبيق برنامج محدد وحين فشل لم يكن لديهم بدائل فذهبوا الى برامجهم الخاصة ولعل هذا هو السر الذي يفسر لنا لماذا ذهب هؤلاء في إتجاه الخصخصة بشراهة غير مسبوقة وتوقف عمل الدولة بشكل عام، في العام الأول يمكن أن تسلك الدول إجراءات الخصخصة لكن تكون لحظتها قادرة على الإلتزام بالمعايير العامة، هم هربوا لمشاريعهم الخاصة بالرغم من مخالفة ذلك للدستور الذي يمنع العمل الخاص لشاغلي المناصب الدستورية، وفي النهاية تجسد لنا فشل الدولة في توفير الخبز والمحروقات والكاش وكانت النتيجة الحتمية سخط الناس وغضبهم الذي تلاقى مع الوعي المتراكم الذي بدوره أزال الكثير من الغشاوة ودفع الناس للخروج الى الشارع بإصرار غير مسبوق في تاريخ السودان وانتقاضة إستمرت لأربع أشهر .

* كانت تدور تساؤلات عن من يقف خلف هذا التجمع ومن قادته، ظهرت أنت والأصم وأختفى البقية وكانت الشائعات تعم الأجواء، كيف كنتم تنظرون الى هذه النقطة ومسألة الخروج للعلن بشكل جماعي..؟

– تجمع المهنيين لم يكن منظمة سرية ولا من تكتيكاتنا أن نكون مختفيين والدليل عند قرار بث شكوانا حول الضائقة المعيشية أقمنا مؤتمراً صحفياً ونشرته (الجريدة) وقدمنا كذلك مذكرة لوزارة العمل ومجلس الوزراء والأمم المتحدة ومنظمة العمل الأفريقية واتحاد عموما نقابات إفريقيا، وظهرنا بالصورة والفيديو ولم يكن همنا الظهور أو عدمه بل وصول الرسالة للحكومة والشعب.

* كنتم تتحدثون عن مطالب متعلقة بزيادة الأجور لكن ارتفع السقف لاسقاط الحكومة؟ - كنا بصدد تقديم مذكرة عن الأجور وبيئة العمل وكان ذلك معلناً، كنا نريد أن نقود الناس لكي يصلوا لقناعة أن الحكومة أفشل من أن تحقق مطالبنا، لكن عند انفجار الأوضاع، تصاعدت مطالب الشارع بوتيرة أعلى من مطالب تجمع المهنيين ونحن فقط استجبنا للرغبة الشعبية في التنظيم والتبني .

* هنالك حديث عن خلافات داخل قوى إعلان الحرية والتغيير هل يتحول تجمع المهنيين ليصبح (كرت ضغط) لذات القوى لإنجاز ما تم الإتفاق عليه من مطالب خاصة بعد بيان متداول صادر من قبلكم بإمهال القوى السياسية لـ(24) ساعة لتنظيم نفسهم وتقديم حكومة مدنية ..؟

– الأخبار التي يتم تداولها ليس بالضرورة أن تكون صادقة، بالنسبة لنا في التجمع الخلافات أمر طبيعي وقد تكون متنافرة ونحن متفهميين ذلك، وليس لدينا مانع ان تكون الأمور علنية بمشاركة كل الناس، المهم في الأمر التجمع مدرك لهذه الحقائق ويخلق نوعاً من التوافق بين مكونات قوى الحرية والتغيير وغير منزعجين من الإختلاف وهذا طبيعة النظام الذي نريده.. ديمقراطية تعددية، المؤتمر الوطني كان يروج بأننا (أشباح) وناس منتافرين كنا نعي أن مثل هذا الحديث لا قيمة له ويريدون أن يصرفوا الناس عن قضاياهم، قبل سقوط النظام زادت الحساسية الأمنية الناس كانوا حريصين لعدم تعرض أنفسهم لمشاكل أمنية، ووجود المناضل خارج السجن أفضل خاصة في وقت تمتلك فيه الأجهزة الأمنية القوة، واعتقلت بعض الكوادر. * أبان فترة اعتقالكم هل تمت محاولات من النظام لعرض اي تسوية سياسية مع تجمع االمهنيين؟

– أفراد من جهاز الأمن حاولوا التواصل في هذا الصدد لكن قلت لهم أنا ما بتكلم معاكم سياسة أنتم موظفين جيبوا المؤتمر الوطني .

* مسألة المشاركة في الحكومة الإنتقالية القادمة تلمحون بزهدكم في المناصب لكن لم يصدر قرار واضح بهذا الشأن..؟

– الميل العام وسط تجمع المهنيين عند خروجنا لم نكن نطلب مناصب، ولم نكن يوماً مهمومين بالمناصب، فقط نتطلع لحكومة توفر لنا مناخا ملائما لخدمة الشعب والبلد، رفضنا لشغل مناصب ليس هروبا من تحمل المسئولية ولا زهداً، بل وضع الأمور في نصابها، هذا لا يعني أن لن نشارك، لكن هذا توجهنا الأساسي في خدمة شعبنا من خلال المهن وليس الوزارات.

* هل تجمع المهنيين بعيداً عن الاستقطاب السياسي..؟

– لا.. عضوية التجمع لديها جانب من الولاءات السياسية، لكن ما يعنينا هو بناء الأجسام النقابية كجهات ينتمي لها المهنيين وتساهم في تقويم اي إعوجاج في مسيرة بناء الدولة.

* لماذا لا تبدون مباشرة في عملية تكوين واسترداد النقابات..؟

– الآن لا يوجد قانون، وسلطة المجلس الانتقالي غير معترف بها، السلطة لابد أن تذهب الى العناصر المدنية بداية .

*كيف يمكنك تقييم موقف المجلس العسكري، ولماذا لم يتم التوافق على قضية الحكومة المدنية بعد..؟

– يمكن أن يكون هنالك تخطيط لأن يشاع حديث بأن قوى الحرية والتغيير فشلت في تقديم حكومة، والذهاب بالقول أن القوى السياسية غير جادة، ويقوم المجلس بتكوين حكومة بالطريقة التي يريد، نحن مع التوافق والإجماع على ضوء المطالب المرفوعة التي على رأسها أن تنتقل السلطة للمدنيين، الذين عملوا هذا التغيير هم المدنيين والقوى الشبابية طيلة (123) يوم وتقديم (63) شهيد (ديل) ما ناس الجيش (ديل) مدنيين، نقدر ونحترم الخطوات التي قام بها الجيش، والعساكر حكموا السودان أكثر من 60 سنة، عموماً نحن نؤيد قرار مجلس الأمن والترويكا والاتحاد الأفريقي بتسليم الحكومة لمدنيين لان ذلك مفيد للسودان.

* المجلس العسكري طالبكم بتقديم حكومتكم لكن هناك من يقول أنتم من تعطلون الأمر..؟

* نحن ما معطلين.. مفروض من المجلس العسكري أن يحدد زمن لتسليم السلطة للمدنيين ونأتي لنتفاوض حول قضية الانتقال لكن أن نسلم ترشيحات ويقول أنه يريد منها أن تكون غير إقصائية لكي يدخل فيها أحزاب الحوار و(ناس عبود جابر) الكلام دا مفروض، غير انه يريد ان يحدث الخلاف ليقوم بحمل ذلك للمجتمع الدولي ويقول هؤلاء غير متفقين وينفذ السيناريو الذي يريد، نحن محددين أن القوى التي كانت مشاركة في النظام إذا تم فرضها في المرحلة القادمة سنكون في خانة المعارضة مجدداً .

* الا تعتقد أن ذلك سلوك إقصائي ..؟

– نحن لن نجلس معهم في مكان واحد وما في اي إقصاء وهذه صيغة للفشل إذا (اتلمينا) مع ناس عبود جابر والسلطة العسكرية موجودة، إذا كانوا مصرين على الطريق الخاطئ فليذهبوا لكن عليهم أن يقبلوا حقنا في الرفض. نحن برنامجنا معلن و واضح المطالب .

* الشارع السوداني بقيادة تجمع المهنيين من يجب أن يحكم … كيف تنظر لمثل هذا التوجه ..؟

– هذا هو المفروض طبعاً، لانهم من قاموا بالتغيير وبرنامجهم معلن، لكن أن يطالبوا بزج آخرين مرفوض .

* هل طلبوا منكم ذلك صراحةً ..؟

– طلبوا أن تشمل الحكومة كل الناس ولا يكون هناك إقصاء، وهذا حديث غير مستقيم لا يمكن ان نعمل مع من كان مشاركاً في حكومة النظام السابق هؤلاء كانوا مشاركين في ضرب الناس وفي المسيرة المليونية بالساحة الخضراء وكانوا مشاركين في تأييد الرئيس وكل شيء .

– حديث متناقل في الوسائط منسوب لـ(ياسر عرمان) وصفك فيه بـ(الانتهازي) ما تعليقك ..؟

* لا أعتقد أن يقول ياسر مثل هذا الحديث، أنا مختلف معه 180 درجة في الحركة الشعبية لكن قطعاً لن يقول مثل هذا الحديث، هو يعرفني ولديه درجة من الحصافة السياسية والنضج، (دا كلام جداد الكتروني) .

* كانت هنالك محاولات لفض الاعتصام.. الى أي مدى يستطيع المعتصمون الصمود ..؟

* الاعتصام يصمد مع صمود وعمق اعتقاد الناس وإيمانهم بعدالة قضيتهم وبتمثل جيد للقطاعات..

* كيف تنظر الى اللجوء للقوة في فض الاعتصام..؟

– هم قالوا لن يفضوه بالقوة ولا افتكر أنهم سيلجأون لخيار مثل هذا .

* كيف ترى المآلات المستقبلية التي ستفضي اليها الأحداث…؟

– كل المؤشرات المستمدة من الشباب في الشارع ومؤسسات الدولة وقطاعات واسعة داخل الأحهزة الامنية نفسها، اضافة لتدخلات المجتمع الدولي تشكل ضغطاً على المجلس العسكري وقد نجد أخواة في المجلس العسكري أكثر مرونة للاستماع لصوت الشعب وتسليم السلطة بترتيبات معقولة للمدنيين لتبدأ بعد ذلك مرحلة الجهاد الأكبر وهي معالجة كل المشاكل و تركة الخراب الورثناها من نظام الإنقاذ بعد ثلاثين سنة .

* كيف تنظر الى إحتمالية أن يكون كل الذي تم عبارة عن مسرحية يقف خلفها المؤتمر الوطني ..؟

– هنالك احتمال لكن لا أرى من المؤشرات ما يدل على ذلك ليه..؟ لأن النظام في آخر أيامه تآكل وتحلل وتفكك الى الحد الذي أصبح فيه الأسلاميين شراذم من الصعب يجلسوا مع بعضهم ويتفقوا .

* أخيراً .. هل الثورة السودانية محصنة من أي اختراقات أجنبية..؟

– الثورة غير محصنة، لكن التحصين يكون في أي بلد في العالم عبر إتاحة الحريات يعني لو الصحافة حرة والبرلمان حر والأحزاب حرة ستكون هنالك رقابة تكشف كل من يريد التآمر والناس ستكون منتبهة ولو (حست اي زول داير يتآمر بدق جرس).