صراع الإرادات.. بقلم النور احمد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> يؤكِّد ما يجري في السودان والجزائر، أن زلزال الثورات العربية كان أعمق مما تنبأ به كثيرون، وأن الأرض لمَّا تستقر بعد، فالزلازل الارتدادية مستمرة، وعلى كل الطغاة أن يتحسّسوا رؤوسهم.

> وتثبت الأحداث أن الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت أواخر عام 2010 كانت مفصلاً تاريخياً، ولم تكتمل.. فالظواهر الكبرى تستغرق سنوات وعقوداً حتى تستقر، وقد نرى أنباء ذلك بعد حين. وهذا يعني أنه لا مبرّر، بعد، لليأس من إمكانية التغيير، كما أنه لا توجد ضمانة، بعد، للأنظمة الدكتاتورية، كي تنام ملء جفونها ثقة واطمئناناً أنها أجهضت تلك الإمكانية. ومع ذلك، لا بد من الحذر، إذ إن شعوب المنطقة ونخبها إن لم تُحسن التخطيط، فإننا جميعاً سنحصد العلقم.

> المتابع لتطورات الساحتين، السودانية والجزائرية، يلحظ صراع الإرادات بين الشعوب في الشوارع وما تعرف بالدولة العميقة وأجنحتها وأجهزتها.. ثمّة جماهير في الميادين تخشى أن تئد طموحاتِها وتُضَيِّع تضحياتها وَتُحْبِطَ آمالها أذرع الدولة العميقة. وثمّة من هم في المؤسسات الرسمية، ومن والأهم، من ينظرون إلى الاحتجاجات الجماهيرية ضد واجهات النظم الرسمية أنها حُصُنُ طروادة، يتسللون عبرها إلى سدة الحكم المباشر، أو على الأقل للحفاظ على خيوط اللعبة في أيديهم، بشكل ننتهي من حيث بدأنا، ولكن عبر لافتات وأُطر ووجوه جديدة.

> ينبغي أن تملك الشعوب القدرة على تجنب الأخطاء التي ارتكبت في ثورات «الربيع العربي» الموءود.، فبعض قوى المنطقة قد تكون نجحت في وأد تلك الثورات، لكنها لم ينجح في إطفاء جذوة الجمر تحت الرماد، ويُستبعد أن ينجح.

> فكل المعطيات تقول إن انفجاراً عظيماً آت لا محالة في المنطقة العربية. ولمن أراد الدليل، فلينظر إلى السودان والجزائر، فكيف تكون كل العناصر القابلة للاشتعال بجانب النار ونمنّي أنفسنا بأنها لن تمسك بها وتنتج حريقاً هائلاً؟ الفساد باقٍ كما هو، بل تضاعف. القمع كما هو، بل تزايد. وانسداد الأفق، والعجز عن تصور مستقبل واعد ازداد سوداوية.

> ما نراه حتى الآن أن الشعببين وبعض النخب السودانية والجزائرية ترفض أن تسقط ضحية احتمالات تلاعب أية جهة عسكرية او سياسية، وثمة وعي متصاعد خشيةٍ من سرقة الثورة واستبدال دكتاتور بآخر، ولكن التغيير والتحولات لا تتحقق بالتمنّي والشعارات، والخشية ليست من الجماهير، ولكن من النخب التي تتصدّر التغيير أو تركب موجته.

> صحيحٌ أن الأمور لم تستقر بعد في المنطقة، وقد نكون على موعدٍ مع انفجار حتمي، عاجلاً أم آجلاً، ولكن هذا لا يعني أن ثمّة ضمانة أن يكون أي تغيير قادم إيجابياً، بل قد يكون كارثياً علينا، إن لم نُحسن التخطيط والتصرّف. وفي كل الأحوال، أكان التغيير إيجابياً متحكّماً به وبمخرجاته، أم كارثياً منفلتاً من أية ضوابط، ستكون النتيجة على أنظمةٍ عربيةٍ كثيرة وبالاً، فصيغة وجودها تصطدم بسنن كونية.