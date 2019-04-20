شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ اعلن تجمع المهنيين عن مؤتمر صحفي مساء غداً الاحد لاعلان مجلس السياده .

@ تمت دعوة الجماهير واجهزة الاعلام والسفارات للمؤتمر الذي تم تحديد ساحة الاعتصام مكاناً له !! .

@ تجمع المهنيين الذي لا يملك مستشار صحفي يفتقر لابجديات العمل الاعلامي .

@ المؤتمرات الصحفيه لا تقام في الهواء الطلق على الشارع العام .

@ تري هل سيجلس الحضور القرفصاء ام يتابعون المؤتمر وقوفاً !!

@ ماذا لو قام نفر من الثوار او المندسين بالاعتراض على الاسماء المرشحه !!

@ عندها سيختلط الحابل بالنابل وتحدث الفوضي التي ينتظرها اعداء الثوره .

@ المؤتمرات تحتاج لقاعه مغلقة لاغراض الصوت والاضاءه و لشوارع مفتوحه لدخول عربات التلفزه والكاميرات .

@ ترى هل سيحمل المصورون الكاميرات من مستشفى الاسنان حتي مقر الاعتصام على اكتافهم !!

@ ماسر دعوة السفراء الاجانب وهل سيُفرض عليهم التفتيش ثم ما علاقتهم بالمؤتمر حتي تتم دعوتهم اصلاً والثوار رفعوا شعار (لا للوصايه الاجنبيه على الثوره) !!

@ اقامة المؤتمر وسط الثوار في ظني محاوله لكسب مزيد من التعاطف الجماهيري .

@ الكل واثق في تجمع المهنيين والكل مؤمن على انه الاب الشرعي للثوره لذا فلا ينبغي له القيام بمحاولات التقرب للجماهير .

@ المؤتمر الصحفي مكانه قاعة الصداقه حيث الشوارع مفتوحه والقاعات مجهزه بكل المطلوبات بما في ذلك وحدات الترجمه الفوريه التي لا تتوفر الا في القاعه .

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كانت هذه تفاصيل خبر تخبط المهنيين ومحسوبية العسكر !!.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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