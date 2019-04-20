الهلال واخطر مهمة امام قاهر ابطال العرب.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪النجم الساحلي يطيح بالزعيم السعودي ويواجه هلال الملايين بمعنويات جديدة

▪ انجاز كبير لوفد السودان في عمومية الاتحاد العربي

▪ المستشار تركي ال الشيخ يعلن تكفلهم بتأهيل وصيانة مكاتب الاتحاد

▪ روراوة يعلن قيمة المبلغ بمائة الف دولار ويسلم فورا وإشادة من البروف ووفد السودان

▪ النجم البرازيلي الظاهرة رونالدو يشرف المباراة ويستعرض كأس البطولة

▪ هلال السودان راقب النجم الساحلي قبل موقعة ملعب الجيش بالسويس

▪ الثنائي جمال سالم وحسين الجريف يرافقان الهلال والحذر واجب ،،،!!

▪ نجاحات منقطعة النظير للبطولة العربية وأدوار الأمين العام ومدير البطولة

▪ ابوظبي الرياضية تنجح في البرمجة الخاصة وتقدم افضل تغطية تلفزيونية

▪ رومير حصد كل الالقاب في الساحة العالمية ويطمع في المزيد

▪ نجم المريخ الغربال يتوج هداف للبطولة العربية يشكل حضورا في عرس الختام ويقول الفضل لزملائه

▪ المغرب تتسلم علم البطولة القادمة ٢٠٢٠ والنهائي في الرباط

▪بيراميدز يفرمل الاهلي والزمالك يفوز ويقفز للصدارة

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▪ اسدل الستار الستار على البطولة العربية من خلال نسخة كاس زايد للأندية الابطال من خلال عرس الختام والمواجهة الحاسمة بين الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي والتى كسبها النجم بعد مباراة دراماتيكية حتى اخر دقيقة حيث جاء الهدف القاتل

ومشهد الختام بدأ مبكرا من خلال توافد أعضاء المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد والتى ترأسها المستشار تركي ال الشيخ رئيس الاتحاد العربي والذي كان لدوره الكبير في رفع جوائز البطولة ومشاركة كبار الفرق وبنجومها الأساسيين دوره في هذه النجاحات وما تحقق حتى الان حتى أصبحت البطولة على لسان الجميع ،،

▪ السودان يعتبر بالامس ومن خلال الاجتماعات والقرارات من اكثر الكاسبين بعد اعلان المستشار تركي عن تكفل الاتحاد العربي وشخصه بصيانة وتأهيل مقر الاتحاد السوداني للكرة والذي كان قد شيده الامير الراحل فيصل بن فهد،،

مساعد رئيس الاتحاد الجزائري روراوة أعلن ان مبلغ الصيانة والتأهيل مائة الف دولار ،،

وتسلمه الاتحاد فورا وكاش

وكان لتواجد البروف كمال شداد مع وفد السودان دوره وتاثيره وقد وجد البروف تحية خاصة من رئيس الاتحاد كانت محل إشادة من كافة الأعضاء

ووفد السودان المكون من نصرالدين حميدتي والبروف محمد جلال له دوره الكبير في احتلال اثنين من السودان في لجان الاتحاد العدلية الاستئنافات والانضباط

تم اختيار مولانا عبدالعزيز سيداحمد نائبا لرئيس لجنة الاستئنافات

وتم اختيار مجدي شمس الدين لعضوية لجنة الانضباط باختيار من المكتب التنفيذي للاتحاد دون ترشيح من اتحاد الكرة بحكم ان مجدي كان يشغل منصب في لجنة الاستئنافات ،،

ويتوقع ان يكتمل اختيار بقية الأعضاء من خلال اجتماعات المكتب التنفيذي القادمة ،،

اشاد البروف والوفد بدعم الاتحاد العربي وتقريبا الاتحاد الوحيد الذي تحدث عنه المستشار تركي وخصه بهذا الدعم ،،

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تركي ال الشيخ كان قد أعلن بان البطولة القادمة ستحمل اسم ملك المغرب محمد السادس وسيكون النهائي في الرباط ،وبالفعل بعد مباراة الامس استلم مندوب المغرب علم البطولة ،

▪ جهود مقدرة للامين العام للاتحاد د.رجا الله السلمي ، ومدير البطولة طلال ال الشيخ ان تتحق كل هذه النجاحات وتختتم البطولة في مواعيدها وتجد الفرق راحتها في اللعب والبرمجة ،،

▪ ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين لبس حلة ذاهية ويعتبر واحد من الاستادات الفخيمة في العالم كان مسرح الحدث ومع التتويج كان فعلا مع عظمة الحدث والابهار

▪ قناة ابوظبي ومن خلال تغطيتها الخاصة لختام الحدث أبدعت واجادت في برامجها ، وخصصت تغطية خاصة تغطية خاصة من صباحات العرب وتواصلت حتى موعد المباراة والاستوديوهات التحليلي والتعليق بأربعة معلقين بقيادة على سعيد الكعبي وعامر عبدالله وفارس عوض ومعلق إنجليزي ولكل نكهته ولونه الخاص به ،،

▪قدم الفريقان مباراة كبيرة تقدم النجم وعادل الهلال وفي الختام خطف النجم الفوز بهدف اثار جدلا واضطر الحكم للتدخل بالفار اكثر من مرة

فوز النجم قاهر ابطال العرب والمتوج اضاف معنويات جديدة قبل مواجهة الهلال كونفدراليا

ومدربه حقق جميع البطولات العالمية والقارية كاس العالم وامم اوربا وافريقيا والكونفدرالية وغيرها والان ابطال العرب ويسعى للالقاب الجديدة في الساحة .

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لحن الختام

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▪ والهلال ،هلال السودان لم يكون بعيدا من موقع الحدث والبطولة بحكم مشاركة النجم الساحلي،،

والهلال جهاز فني ولاعبين شاهدوا وتابعوا النجم من خلال هذه المباراة والتى توصف دائماً بأنها مباراة من العيار الثقيل ،،

الهلال سيواجه النجم في ملعب الجيش بالسويس في الثالث والعشرين من هذا الشهر

مباراة حاسمة الفائز فيها يتأهل لمواجهة الزمالك بالقاهرة ،،

الان الهلال حط رحالة في القاهرة وسيتمرن قبل السفر اليوم للسويس ،،

في الأخبار : اللاعبان جمال سالم وحسين الجريف رافقا الهلال للمباراة وكان هناك كلام بخصوص ان النجمين نالا الكرت الثاني وسيتوقفان

الان الهلال مطالب بمراجعة الامر حتى لا يقع في المحظور ويمكن في اي لحظة ياتي اخطار من الكاف او قد لا ياتي ،،

▪ المريخ الذي قدم عروض رائعة وكان الأقرب للنهائي لو لا الصيام في المباراة الاخيرة فانه سيكون حاضرا وممثلا بنجمه هداف البطولة حتى الان محمد عبدالرحمن.رصد ابوفادي

ومنافسه غوميز الهلال بعيدا بثلاثة اهداف في رصيده اربع اهداف ويصعب امام فريق مثل النجم ان ياتي بهذا الفارق،

محمد عبدالرحمن جمع ٧ اهداف وبرغم صيامه عن التسجيل في اخر مباراتين وكذلك غيابه عن مباراتي النهائي الا انه تصدر قائمة الهدافين ،،،الف مبروك ،،

اللاعب وبعد وصوله لموقع الحدث ابدى سعادة كبيرة مؤكدا الادوار الكبيرة لزملائه في الفريق وما حققه..

وبعد تتويجه بالامس حرص على تلبية رغبات جماهير الجالية في المدرجات واخذ صور و لقطات سيلفي

▪ من خلال تواجدنا في البطولة ومن قلب الحدث اشادات بالمريخ وما حققه وتساؤلات عن الهلال وهل سيشارك في النسخة الجديدة..

المستشار تركي آل الشيخ قال ان نجاح البطولة يدفعهم لزيادة الجوائز.رصد ابوفادي

ويعمل الاتحاد بكل ما يملك للاعتراف بها من قبل الفيفا..

▪ وصل في ساعة متاخرة من ليل امس النجم البرازيلي الظاهرة رونالدو..وشارك في عرس الختام واستعرض الكاس قبل تقديمه للبطل النجم الساحلي

▪ اهتمام كبير بمنتخبنا الاولمبي قبل مواجهة نيجيريا في الجولة الحاسمة قبل النهائيات الافريقية

نتمنى ان ينفذ البرنامج بصورته الكبيرة

المنتخب النيجيري متمرس وصاحب تواجد باستمرار في هذا المحفل الاولمبي والذي وصل نهائياته اكثر من مرة وحقق البطولة ،،

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الحالة

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▪ في الدوري المصري صدامات نارية كبري ومن العيار الثقيل محورها الاهلي و بيراميدز ، و الزمالك ، وحتى المنافسين الآخرين اكثر صعوبة المصري وسموحة والاتحاد وغيرها عندما تواجهها ،،

نتوقع ان نشهد أسبوعا قويا وحاسما ،خاصة بعد انتفاضة بيراميدز وفوزه على الأهلي بهدف وفوز الزمالك على الاسماعيلي ليقفز للصدارة مع بيراميدز بنفس الرصيد ويتقهقر الاهلي للثالث بفارق نقطتين ،

▪ في ابطال اوربا وفي ليلة واحدة شارك من خلالها ميسي مع برشلونة ورونالدو مع يوفنتوس ، نجح ميسي في قيادة فريقه مانشيستريونايتد للتأهل بتسجيله ثنائية من أصل ثلاثة اهداف بينما اخفق رونالدو في قيادة فريقه للتأهل برغم تسجيله هدف ولكنه اليوفي خسر في النهاية من اياكس أمستردام بهدفين لهدف ،،

ويعتبر هذا الإخفاق الاول رونالدو في الابطال من وسنوات بعد ان كان يصل النهايي ويحقق اللقب الذي فقده الريال وفقده رونالدو وهو يلعب لليوفي ،،

وبالامس تاهل ليفربول على حساب بورتو برباعية والتوهج دايما لماني وصلاح الهداف، لتتأكد من جديد فرص اي من برشلونة وليفربول لبلوغ النهائي الحلم وقد يكونان الأقرب للنهائي الحلم ،،،بينما ودع السيتي بعد مباراة دراماتيكية رغم تسجيله اربعة اهداف إلا أن شباكه استقبلت ثلاثة ليخرج بفارق الاهداف المحرزة خارج الارض ،