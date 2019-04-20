(اللتوال) خطير يا (هلال) ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• لا يُخفى على الاهلة ان مستوى النجم الساحلي امام الهلال السعودي في نهائي بطولة كأس زايد لأبطال العرب جعلنا نعيد الحسابات قبل جولة الاياب المرتقبة مساء الثلاثاء القادم في اياب دور الـ8 من بطولة الكونفدرالية الافريقية.

• النجم الساحلي أظهر مستوى مختلف تماما عن مبارياته الماضية سواء في البطولة الافريقة أو العربية .. وقدم عرض مميز في النهائي العربي وسيطر على اغلب فترات اللقاء وإستحق التتويج باللقب.

• وقد ظهرت بصمة الفرنسي العجوز روجه لومير مدرب (اللتوال) في التوقيت المناسب .. وأكد الدهاء الذي يتمتع به الفرنسي ونجح في توظيف لاعبيه بالصورة المطلوبة بالرغم من ان النجم حاليا لا يملك اسماء كبيرة عكس ما كان عليه قبل سنوات.

• تابعتُ مسيرة روجيه لومير مع جميع المنتخبات والاندية التي قام بتدريبها .. هذا الرجل حقق النجاح بأقصر الطرق بالاعتماد على مجهودات اللاعبين الموجودين في كشف الفريق .. وهذا يؤكد البصمة التدريبية الكبيرة لهذا المدرب.

• ندري جيدا ان مهمة الهلال كانت صعبة للغاية حتي قبل رؤية مستوى النجم في النهائي العربي وقهر الهلال السعودي المدجج بالنجوم العالميين والعرب .. وحاليا اصبحت اكثر صعوبة .. وسيدخل الفريق التونسي مباراة الثلاثاء بدوافع مختلفة من اجل حصد اللقب الكونفدرالي.

• المطلوب من الجهاز الفني الازرق تجهيز اللاعبين بالصورة المطلوبة .. والعمل على ايقاف مفاتيح اللعب في النجم الساحلي والتي تتمثل في لاعبي خط وسطه الخطير .. الذي لعب دورا كبيرا في جميع انتصاراته وللتأكد من صدق حديثي تابعوا مباريات النجم الاخيرة .. كما انه يملك خط دفاع فولاذي.

• اختلف مع الكوكي كثيرا حول اهمية قيام المباراة في أم درمان بدلا من الشقيقة مصر .. أقول له ان الهلال سيؤدي اللقاء بكل راحة .. ولن يتعرض لاعبيه للضغط العصبي والجماهيري في مباراة ملعب السويس .. كما ان اعداد الفريق بعيدا عن الشحن الجماهيري له العديد من الفوائد .. وأتوقع ان يقدم الهلال مباراة تاريخية.

(صمت اخير) ..

• من غيرنا يعطي لهذا الشعب معنى ان يعيش وينتصر

• من غيرنا ليغير التاريخ والقيم الجديدة والسير