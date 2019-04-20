سوداكال يطالب برد ما دفعه للمريخ وقطعا لا تعليق لدينا.. بقلم ودالشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** غازي صلاح الدين وحسن عثمان رزق وعدد آخر من رجال العهد البائد التقوا بالقصر الجمهوري بالفريق عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي بعد أن قاموا بتكوين تنظيم جديد أطلقوا عليه اسم ( الجبهة الوطنية للتغيير ) وقدموا رؤيتهم لحكم السودان في الفترة القادمة ووجدوا الترحيب الكامل من عضو المجلس العسكري واعتقد غازي ورزق وغيرهم أن الشعب السوداني تناسي انهم كانوا قادة ووزراء في عهد الحزب الواحد واختيار اسم جديد لتنظيمهم تمثيلية لا تنطلي علي الثوار الحريصين جدا علي حماية ثورتهم ..وايضا علي الحاج كان امس في القصر الجمهوري والطيب مصطفي مازال يكتب

** حذاري يا ثوار من سرقة الثورة من ازناب النظام البائد .

** الاخ الرشيد دفع الله النوراني عضو مجلس الهلال الاستشاري وعضو لجنة الانضباط باتحاد الخرطوم ظل في حالة نضال طيلة الفترة الماضية وحتي سقوط النظام ودعم مسيرة الثورة الظافرة بقلمه وأفكاره وقاد المظاهرات من شارع الي شارع ..له التحية

** حتي الان لم نسمع بانشودة في المستوي للثورة الظافرة ورحم الله فنان الشعب محمد وردي

** تعاطف كبير من جماهير المريخ وكل الرياضيين مع الاخ جمال الوالي والذي لم يشغل أي منصب دستوري في عهد الإنقاذ وانشغل بعمله التجاري وأسهم في بناء نهضة رياضية كبيرة ووقف مع الرياضيين وكافة اهل السودان في أفراحهم وأتراحهم والان يدعون له في كل صلواتهم بأن يقيل المولي عز وجل عثرته .. وجمال واثق جدا من نفسه

** ينطلق دوري النخبة يوم الخميس المقبل والأندية لا تعرف ان كان من دورة واحدة ام دورتين

** كما توقعنا توج النجم الساحلي التونسي بطلا للعرب بانتصاره علي الهلال السعودي وانتصاره وتتويجه ليس في مصلحة هلال السودان وحقيقة النجم فريق عالمي يلعب بتنظيم عالي ولاعبيه يطبقون التعليمات بحذافيرها وأغلبهم صغار في السن ويقودهم مدرب شاطر يعرف ماذا يريد وغايتو ربنا يستر علي الهلال يوم الثلاثاء

** الاتحاد المصري وبعد أن تعمد نقل المباراة الي مدينة السويس البعيدة من العاصمة سمح بدخول ٥٠٠ مشجع سوداني لمؤازرة الهلال و٥٠٠ عدد قليل

** في البداية قالوا أن المريخ سيبدأ مشواره في دوري النخبة بلقاء رابع المجموعة الثانية والان قالوا أن المريخ سيبدأ بالوادي نيالا وهذا يؤكد علي تخبط اللجنة المنظمة

** تمنية أن يرتدي محمد عبدالرحمن شعار المريخ وهو يتسلم جائزة هداف العرب لكنه أرتدي بدلة كاملة والمهم أن المريخ كان موجودا في نهائي البطولة العربية

** كثيرون يقولون أن المريخ لو وصل لنهائي البطولة العربية لانتصر علي الهلال السعودي .ولو تفتح عمل الشيطان ولو بهمسة قول احبك

** قالت الأخبار أن الكاردينال رئيس الهلال سيشرف السويس للوقوف مع أبنائه اللاعبين

** يونس الطيب حارس مرمي الاحتياطي في الهلال في اصعب امتحان مساء الثلاثاء المقبل وبالمناسبة المباراة عند السابعة بتوقيت مصر والسودان

** الغريبة مدرب الهلال نبيل الكوكي واثق من فوز فريقه وتجاوز عقبة النجم وبرضو الزولفاني مدرب المريخ كان واثق من فوز فريقه علي النجم وجاء وقرش الظلط

** دوري التحدي ينطلق يوم الثلاثاء المقبل وشبح الهبوط يهدد الموردة والأهلي العاصمي والأمل العطبرواي

** أسأل عن الاخ حسن عبد السلام رئيس اتحاد الخرطوم السابق اين هو وارجو ان يكون في كامل الصحة والعافية

** التهانئ والتبريكات للاخ جمال النفراوي قطب المريخ الكبير بزواج أبنه وبيت مال وعيال

** ابنة اخي هبة عبدالعظيم محمد شريف وزوجها الوجيه وليد الجزولي رزقا بمولدودهما الثاني والذي اشاع البهجة والفرح في نفوس الأسرة واختارا له اسم احمد ..تهانينا والف مبروك وانبته الله نباتا حسنا ومرتديا شعار المريخ بعد ١٩ سنه باذن الله

** واذا الفجر جناحان يرفان عليك

** آخر دبوس

** سوداكال يطالب برد ما دفعه للمريخ وقطعا لا تعليق لدينا