تصريحات لمدرب النجم الساحلي( لومير )عن مباراة الهلال في مصر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ذكر الموقع الرسمي للنجم الساحلي أن الفرنسي روجيه لومير المدير الفني للفريق وجّه رسالة للاعبين طالبهم فيها بنسيان مباراة الامس أمام الهلال السعودي والتي توج من خلالها الفريق بكأس زايد عقب الفوز على الفريق السعودي بهدفين لهدف.

وطالب المدرب الفرنسي اللاعبين التركيز على مواجهة الهلال السوداني المقبلة التي سيخوضها الفريق من أجل الحفاظ على فوزه الذي حققه في جولة الذهاب بتونس بثلاثة أهداف لهدف على الأقل من أجل حسم التأهل لنصف النهائي.

وذكر الموقع أن الجهاز الفني منح اللاعبين راحة اليوم قبل المغادرة الى مصر من الامارات والتأهب لمواجهة الهلال الثلاثاء المقبل