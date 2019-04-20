تعيين اميين عام مكلف للمجلس الوطني واستلام سيارات رؤساء اللجان

كشفت مصادر متطابقه عن تعيين المجلس العسكري ضابط برتبه لواء لادارة الامانه العامه للمجلس الوطني بديلا للامين العام الحالي عبد القادر عبد الله واوضحت ان الامانه تسلمت منذ نهار الخميس العربات المخصصه لقياده البرلمان ورؤساء اللجان ونوابهم وعدد من موظفي مكتب الرئيس وسكرتاريته ومستشاريه البالغه نحو (100) عربه .

وبحسب صحيفه الصيحه ان الامين العام للمجلس سلم عهدته الخميس انتظارا لامين عام مكلف من قبل المجلس العسكري ليقوم بمهامه

واكد ان كل رؤساء اللجان ال(14) ونوابهم سلمو العرات المخصصه لهم .

واوضح ان البرلمان كان يخصص عربتين لكل رئيس لجنه ومثلهما لنواب روساء اللجان بينما يخصص ثلاثه عربات لنواب رئيس المجلس الثلاثه و و(5) عربات لرئيس البرلمان فضلا عن سيارتين للمستشار الاعلامي للمجلس الذي كان معينا بمخصصات وزير دوله

اضافه لعدد من موظفي مكتب رئيس المجلس وسكرتاريته واضاف المصدر بان المجلس بصدد انهاء ايجار عددمن العقارات التي كان يستاجرها لعدد من قياداته ايضا بولايه الخرطوم

الخرطوم (أخبار الخليج 365 )