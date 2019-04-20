سجن الهدى.. مقر رجال وأشقاء "البشير" (تقرير)

تحول سجن الهدى بأم درمان السودانية، إلى ما يمكن أن نطلق عليه مفرًا لرجال وأشقاء الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بعد أن تم تجهيز عنابر خاصة لهم في ذلك السجن.

ومن آخر تصريحات وزارة الداخلية السودانية عن ذلك السجن، قالت فيها إن المدينة تعتبر من أفضل المؤسسات الإصلاحية على مستوى العالم من خلال ما تقدمه من برامج إصلاحية وتعليمية وتثقيفية ورياضية ، وهناك إهتمام بالعنصر البشرى وتوفير التدريب والتأهيل لهم حتى يسهم فى إصلاح النزلاء عبر البرامج التربوية بكل الدور الإصلاحية بالبلاد، وفق خطة استراتيجية أساسها العنصر البشرى ومحورها العمل التقني من أجل مواكبة التطور الذى يشهده العالم؛ بجانب الاهتمام بالبنى التحتية التى تعتبر الأفضل عالميا لتوفر كافة برامج الإصلاح فيها، وتقديم الدعم اللازم لمزيد من التطور.

وفي هذا الصدد، أشاد اللواء شرطة (حقوقى) حاتم النور عبدالقادر مدير الإدارة العامة للسجون والإصلاح بالدعم الكبير الذى ظلت تقدمه وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة لبرامج وأهداف الإدارة تجاه النزلاء، مشيرا الى أن مدينة الهدى الإصلاحية تعتبر قلعة إصلاحية تضم كافة البرامج التى تجعل النزلاء أصحاب مهن عقب خروجهم بعد تلقيهم برامج تعليمية فى مجالات الحاسوب؛ إضافة الى التعليم عبر التدريب المهنى.

ذكرت صحيفة التيار أن السلطات العسكرية قامت بتهيئة 500 زنزانة في سجن الهدى لاستقبال معتقلي حزب المؤتمر الوطني الذين يتم القبض عليهم في شبهات الفساد في الخرطوم وعدد من الولايات، ويتواجد عدد كبير منهم حاليًا في سجن كوبر بالخرطوم بحري.

كما قالت مصادر مطلعة ان السلطات السودانية قامت بترحيل أشقاء الرئيس المخلوع من كوبر إلى سجن الهدى .

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وفي وقت سابق قال الناطق باسم المجلس الفريق شمس الدين كباشي إنه جرى اعتقال عبد الله وعباس شقيقي عمر البشير، في إطار حملة الاعتقالات الجارية “لرموز النظام السابق”.

وكانت قد نفذت سلطات الأمن السودانية حملة اعتقالات بصفوف قيادات النظام وأحالتهم إلى سجن كوبر المركزي في العاصمة الخرطوم.

وأفادت وسائل إعلام محلية الأربعاء أن الاعتقالات طالت رئيس البرلمان المنحل إبراهيم أحمد عمر ووالي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر، ورجل الأعمال البارز جمال الوالي.

كما اعتقلت السلطات رجلي الأعمال عبد الباسط حمزة، وجمال زمقان، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، والأمين العام الأسبق لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، حاج ماجد سوار.