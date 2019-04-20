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موقع أردني يكشف حقيقة مخطط الانقلاب على الملك عبدالله

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علق موقع "خبرني" الأردني على التقرير الأمني الذي زعم وجود مخطط يستهدف الانقلاب على الملك عبدالله الثاني، موضحًا أنه مفبرك بكافة تفاصيله.

ووفقا لمعلومات هذا الموقع الأردني، فإن التقرير "الأمني" المفبرك، جاءت تفاصيله من خارج حدود الأردن، بغرض إثارة البلبلة، ونشر الإشاعات، في توقيت حساس، للتشويش على القرار الأردني بشأن صفقة القرن.

وبحسب المعلومات التي أوردها الموقع الأردني، فإن كاتب التقرير المفبرك، يخضع للمتابعة، بعد رصد رقم دولي استخدمه عبر تطبيق واتس آب، لبث التقرير المزعوم.

وأضاف الموقع: "التقرير المفبرك الذي فشل من كتبه بربط الروايات المزعومة، قفز أيضا على حقائق مهمة تتعلق بتضخيم البعض على حساب المؤسسية، وغفل أن آلية اتخاذ القرارات تتم عبر عدة مراحل في الأردن".

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وكان التقرير المزعوم أشار إلى مخطط للإساءة إلى بعض الرموز الوطنية الأردنية، كما عمد إلى بث أنباء مغلوطة حول عدد من القضايا الوطنية.

وكانت صحيفة "القبس" الكويتية نشرت تقريرا، يقول: إن مصادر أمنية وسياسية موثوقة أكدت أن الأردن نجا من مخطط خطير كان يهدف إلى زعزعة الاستقرار عبر الترويج لشخصية معروفة، قريبة من الملك عبد الله الثاني، بهدف استمالة الرأي العام وتأجيج الشارع.

وأشارت إلى عدد من الجهات المتورطة، منها رجل أعمال مدان بالفساد، يرتبط بعمة الملك (زوجها)، وأحد قياديي الأجهزة الأمنية المعروف بولائه لمدير جهاز سابق، بالتعاون مع بعض الشخصيات البرلمانية والسياسية والإعلامية داخل البلاد وخارجها.

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