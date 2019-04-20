إصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ طعن

أصيب شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على حاجز زعترة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، بأن جيش الاحتلال أطلق النار على شاب لم تعرف هويته بعد، على حاجز زعترة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وفي ذات السياق، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول شمالا، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

