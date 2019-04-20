النجم يصل الْيَوْم إلى مصر استعدادًَا لمواجهة الهلال

منح الفرنسي روجيه لومير، مدرب النجم الساحلي، لاعبي الفريق، يومًا راحة، عقب تتويجهم بلقب بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بالفوز على الهلال السعودي (2-1) في المباراة النهائية.

وستُغادر بعثة النجم صباح الْيَوْم السبت، الإمارات (حيث أقيم نهائي كأس زايد) على متن طائرة عسكرية، متجهة إلى مصر، لمواجهة الهلال، في إياب ربع نهائي الكونفيدرالية.

وستُقام المباراة، على ملعب الجيش بالسويس (شمال شرق القاهرة)، يوم الثلاثاء المقبل.