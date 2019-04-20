تفاصيل القبض على وزير سوداني سابق بمطار الخرطوم

كشفت صحيفة "الراكوبة" السودانية، عملية القبض على وزير الشباب والرياضة الأسبق، حاج ماجد سوار، بمطار الخرطوم، مساء أمس الجمعة، وهو في طريقه للهرب خارج البلاد.

وقال الصحفي السوداني منعم سليمان: "إنه تم العثور على عشرات الآلاف من الدولارات بحوزة هذا الوزير الأسبق، وذلك بعد أن تعرف عليه أحد الثوار في المطار واشتبك معه، ما أدى إلى تدخل الجمهور وضربه ضربا مبرحا".

وبعد هذا تدخلت قوة من الجيش والاستخبارات العسكرية وأخذته إلى جهة غير معلومة.

