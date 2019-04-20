الإمارات تضع حجر الأساس لأول معبد هندوسي في أبوظبي

وأدى ماهانت مهراج وعدد من الكهنة الصلوات لتقديس الحجر الرملي الوردي الذي سيشكل قاعدة المعبد الواقع في منطقة أبو مريخة على الطريق السريع بين دبي وأبوظبي، ويمتد على مساحة 55 ألف متر مربع تم التبرع بها من قبل حكومة خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عام 2016، فيما تم تخصيص 55 ألف متر أخرى لمرافق وقوف السيارات احتفاءً بـ"عام التسامح".
وسيتم نحت هيكل بالكامل، الذي تقدر كلفته بـ450 مليون درهم ويضم سبعة أبراج وخمس قباب مزخرفة من الحجر بوساطة مئات الحرفيين في الهند، وعندما تصبح جاهزة ومرقمة، سيتم شحنها إلى الدولة وتجميعها في الموقع، ومن المقرر أن يبدأ البناء هذا العام.
ويستلهم تصميم المعبد من العديد من المعابد الهندوسية؛ مثل: معبد أكشاردام في نيودلهي، في الهند، وستكون مواد البناء من الحجر الرملي الوردي الموجود في ولاية راجاستان في الهند، الذي لديه القدرة على تحمل درجات الحرارة العالية.
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