معمرة تكشف سر استمرار حيويتها بعمر 109 سنوات

كشفت أمريكية من ولاية كارولينا، آني ويلسون، التي تحتفل بعيد ميلادها الـ109، اليوم 20 أبريل/نيسان، سر طول عمرها.

وقالت ويلسون، لم أفعل شيئا مميزا أبدا لإطالة عمري، لكنها أضافت أنها تشرب كوبا من النبيذ كل جمعة.

وكشفت دراسة، سابقا، أن الضحك لمدة 30 دقيقة يوميا قادر على تحسين عمل أعضاء الجسم.

كما وجد علماء، أن اللقاءات المستمرة مع الأصدقاء تؤثر على طول العمر وتبطئ عملية الشيخوخة.

ويعتقد الخبراء أن خفض كمية الجسيمات الصلبة في الهواء أي تلوث الهواء يقلل بشكل كبير من خطر الوفاة المبكرة.