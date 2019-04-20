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الخليج 365 :
طلب أحد أبرز معتقلي المؤتمر الوطني ورجل الأعمال المعروف، “جمال الوالي” من سلطات كوبر إتاحة الفرصة له بأن يستقدم مبردات جو (مكيفات) وثلاجات جديدة و(فرش) للمكان الذي يعتقل به في سجن كوبر .
وذكرت مصادر صحيفة الإنتباهة، أن الوالي طلب إستقدام مكيفات كهرباء لزنزانته وثلاجات سيقوم بدفع ثمنها من جيبه، وأوضحت ذات المصادر أن السلطات إستجابت للأخير وسمحت بدخول الثلاجات والمكيفات و(المراتب) الجديدة .
كانت هذه تفاصيل خبر من داخل سجن (كوبر) (جمال الوالي) يطلب مكيفات وثلاجات جديدة.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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