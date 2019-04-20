“كالتشيو ميركاتو”: الهلال وجهة محتملة لكريستيانو رونالدو بعد يوفنتوس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وضع موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فريق الهلال السعودي، ضمن قائمة الأندية التي من الممكن أن يلعب فيها البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، قبل إنهاء مسيرته الرياضية.

ونشر الموقع الرياضي تقريرا، يوم الجمعة، ذكر خلاله: من غير المرجح أن يغادر كريستيانو رونالدو يوفنتوس في الصيف المقبل، لكن المراهنين يتكهنون في الوقت ذاته حول وجهاته المقبلة المحتملة.

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وأضاف التقرير: بعد خيبة الأمل الكبيرة التي تلقاها اللاعب عقب خروج يوفنتوس من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أياكس الهولندي، خرجت شائعات عن حدوث شرخ في علاقة رونالدو بالنادي الإيطالي، ووفقا للسيناريو الذي رسمته صحيفة “ريبابليكا” الإيطالية، يمكن لرونالدو أن يغادر يوفنتوس في موسم 2020-2021، أي قبل عام من نهاية عقده في صيف 2022.

وزعم الموقع أن الخيارات المتوقعة غير مستبعدة، وقال: متوقع أن يعود إلى مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، أو التوجه صوب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، والخيار الأقل حظوظا هو الانتقال إلى الهلال السعودي وبكين غوان الصيني، أو العودة إلى سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

تجدر الإشارة إلى أن الهلال يضم في صفوفه الإيطالي جوفينكو الذي سبق ولعب مع يوفنتوس، حيث خاض معه 132 مباراة، علما بأن جوفينكو انتقل إلى الهلال في فترة الانتقالات الشتوية قادما من فريق تورنتو بالدوري الأميركي.