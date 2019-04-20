تعرّف على الاسم النهائي وتفاصيل برنامج رامز جلال في موسم رمضان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بعد الجدل الكبير والتكهن باسم برنامجه الجديد المرتقب، طرحت الشركة المنتجة البوستر الدعائي النهائي لبرنامج رامز جلال الجديد، المقرر طرحه خلال شهر رمضان الكريم الذي حمل اسم ”رامز في الشلال“.

وعلى عكس ما تم تداوله في الأيام الأخيرة، شارك الكاتب عبدالله غلوش أول ملصق دعائي لبرنامج المقالب الجديد، الذي سيقدمه الفنان رامز جلال في رمضان 2019، على قناة MBC مصر، ويحمل الاسم الحقيقي للبرنامج.

ويحمل البرنامج اسم ”رامز في الشلال“ وليس ”رامز خارج نطاق الخدمة“، كما تم الترويج له من قبل.

كما طرحت شركة ”إم بي سي“ الدعاية الترويجية في الشوارع والميادين المصرية للبرنامج الجديد، الذي كشف عن الوجه الأخير لبرنامج رامز جلال.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي البوستر الدعائي لبرنامج رامز جلال الجديد، الذي يحمل عنوان ”رامز في الشلال“.

ويظهر البوستر الدعائي لرامز جلال وهو يمسك بفانوس رمضان وبجانبه غوريلا وفيل وشلال، وتم تصوير البرنامج بالكامل في إندونيسيا.

واعتاد جلال أن يقدم برنامج المقالب كل عام بطريقة وفكرة مختلفة، ويستعين بعدد من النجوم والشخصيات المشهورة ويقوم بعمل مقلب بهم.

يذكر أن برامج رامز جلال تحتل المرتبة الأولى بنسب المشاهدة في شهر رمضان كل عام.