الروماني ماريوس لن يعود للمريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

علم”الموقع” أنّ مدرب الأحمّال بنادي المريخ الروماني ماريوس غادر إلى بلاده بسبب عدم تسلّمه مستحقاته المالية منذ فترة طويلة، وأنّه لن يعود.

وقال مصدر مقرّب من ماريوس لـ”باج نيوز” إن الروماني لم يتسلّم مرتباته لخمسة أشهر، وإنه تلقى وعودًا عديدة من مجلس المريخ لكّن دون أية تنفيذ.

واستبعد المصدر الموثوق لـ”باج نيوز” إن يعود مدرب اللياقة المريخ، مشترطًا ذلك بمنحه مستحقاته المالية كاملة.

يشار إلى أنّ فريق المريخ يواصل تحضيراته بملعبه بـ”الرد كاسل” تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة التونسي يامن الزولفاني.