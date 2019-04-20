هبوط الدولار يخفض أسعار العقارات في العاصمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

توقع متعاملون في سوق العقارات انخفاضاً تدريجياً على المدى القصير بعد أن أصابت السوق حالة من الركود بحركتي البيع والشراء بانخفاض الدولار. وشدد صاحب عقارات أمجد بابو آدم أمجد بشير لـ (الإنتباهة) على أهمية تشديد الرقابة على العقارات وتعاملاتها بعد أن تمدد فيها التجار وامتلاكهم كل العروض الموجودة ورفع أسعارها، ووصفهم بالسرطان لجهة عدم معرفتهم بالسوق واهتمامهم بالربح السريع فقط، وأكد أن التجار يعانون الآن من حمى انخفاض الدولار (وركبهم تطاقش) بسبب الخسائر التي لحقت بهم، وأضاف قائلاً: (لم نعد نستطيع تقييم العقار)، كما أن بعض الملاك أحجموا عن طرح أملاكهم للبيع تخوفاً من انهيار قيمة الدولار أكثر.