ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ: ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ﺃﻛﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﺍﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ.

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ)ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ( ﺃﻣﺲ: ﺇﻧﻪ ﺃﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺎﺟﺪ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﻭﻛﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻼﻡ،ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺘﺎﺭﻳﺨﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺇﻧﺘﻤﺎﺋﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ، ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﺟــﺎﺅﺍ ﻣﻦ ﺃﺟـﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺇﻛﻤﺎﻝ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺛﻮﺭﺗﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ. ﻭﻛﺎﻥ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻗﺪ ﺃﻭﻛﻞ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺎﺟﺪ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻧﺎﻁﻘﺎً ﺭﺳﻤﺎً ﺑﺄﺳﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋــﻼﻡ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻭﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻧـﺸـﻄـﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗــﺪﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﺭﻭﻗﺘﻪ. المادة السابقة عضو سكرتارية تجمع المهنيين: المؤتمر الوطني كان يروج بأننا أشباح.. واختلاف قوى التغيير دليل عافية المقالة القادمة واشنطن:سنحدد سياساتنا بناءً على تقييمنا للأحداث في السودان

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