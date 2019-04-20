ادخال مكيفات وثلاجات جديدة لسجن كوبر بطلب من المعتقل جمال الوالي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: طلب أحد أبرز معتلقي المؤتمر الوطني ورجل الأعمال المعروف، جمال الوالي من سلطات سجن كوبر إتاحة الفرصة له بأن يستقدم مبردات جو (مكيفات) وثلاجات جديدة و(فرش) للمكان الذي يعتقل به في سجن كوبر. وذكرت مصادر لـ(الإنتباهة) أن الوالي طلب استقدام مكيفات كهرباء لزنزانته وثلاجات سيقوم بدفع ثمنها من جيبه، وأوضحت المصادر أن السلطات استجابت للأخير وسمحت بدخول الثلاجات والمكيفات و(المراتب) الجديدة . الإنتباهة اون لاين

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