"العسكري" في السودان يقيل مسؤولا عينه ليوم واحد.. والبرهان: لم أكن أعرفه

قام المجلس العسكري الانتقالي السوداني بإعفاء عبد الماجد هارون من منصبه كوكيل لوزارة الإعلام والاتصالات، وقال رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، اليوم الجمعة، إنه أقال عبد الماجد هارون من منصب وكيل وزارة الإعلام، وكشف عن أنه "لم يكن يعلم بتاريخه السياسي وانتمائه السابق قبل تعيينه"، حسب "قناة الحدث".

وأكد البرهان أنهم-أي المجلس العسكري- "جاؤوا من أجل الشعب وإكمال مطلوبات ثورته خاصة مطالب المعتصمين في محيط القيادة".

وعمل عبد الماجد هارون ناطقا رسميا باسم البرلمان السابق، كما أشرف على إدارة الإعلام بالأمانة العامة للمجلس، ويقدم المشورة لرئيس المجلس فيما يخص التغطية الإعلامية للجلسات والأنشطة التي تدور في أروقته.

وأقال المجلس العسكري السوداني، صباح اليوم الجمعة، وكيل وزارة الإعلام العبيد أحمد مروح، ووكيل وزارة الموارد المائية، حسب النبي موسى محمد، والأمين العام للمجلس القومي للأدوية عباس محمد فحل من مناصبهم.

وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمان، في بيان، إنه تم تكليف عبد الماجد هارون بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات، بحسب "RT".

كان المجلس العسكري الانتقالي، قد أعفى أمس الخميس، وكيل ​وزارة الخارجية​ السفير بدر الدين عبد الله من منصبه.

وعن أسباب إعفائه قال الناطق الرسمي باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي، إن وزارة الخارجية أصدرت بيانا صحفيا عن الإعداد لزيارة وفد قطري إلى البلاد دون التشاور مع المجلس ودون علمه.

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وقال كباشي إن البيان الذي أصدرته الخارجية تم دون علم المجلس العسكري الانتقالي خاصة وإنه استند الى تقارير صحفية تضاربت فيها المعلومات عن عزم وفد قطري زيارة السودان".

وأشار إلى أن وزارة الخارجية لم تأخذ رأي المجلس في هذا الموضوع كما لم يعبر البيان عن الموقف الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي.

وكانت الخارجية السودانية، قد أعلنت يوم الخميس الماضي، أن "ترتيبات تجري لزيارة وفد قطري رفيع المستوى للخرطوم قريبا".

وأفاد الناطق الرسمي باسم الخارجية بابكر الصديق محمد الأمين في بيان مقتضب: "تود وزارة الخارجية أن تنفي ما نقلته إحدى القنوات الفضائية من أن السودان رفض استقبال وفد قطري برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية".

وتابع الناطق: "تجرى الترتيبات لزيارة وفد قطري رفيع المستوى للخرطوم".

كما نفى الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق الركن شمس الدين كباشي، الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام المحلية والعالمية حول رفض السودان استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني".