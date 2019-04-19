صحيفة: تركيا مقبلة على كارثة حقيقة بعد فشل أودوغان

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ترك بلاده للانزلاق في انهيار الليرة التركية، وعدم إظهاره أي علامة على استعداده للتوصل إلى اتفاق سياسي مع صندوق النقد الدولي، قد يؤدي إلى كارثة خطيرة في تركيا.
وأوضحت "ذا هيل"، أن تركيا اصبحت اكثر احتياجًا لمساعدة صندوق النقد الدولي، خاصة وأن العام الماضي شهد فقدان العملة التركية حوالي 30% من قيمتها.
وأكدت أن ضعف العملة حدث على الرغم من تحول مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف أسهل للسياسة النقدية،وتسبب فقدان ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى انخفاض العملة، في خسائر فادحة بالاقتصاد التركي.
ويعود جوهر الأمر إلى أن قطاع الشركات بالبلد قد اقترض أكثر من 300 مليار دولار، أو 40% من إجمالي الناتج المحلي، بشروط مقومة بالدولار الأمريكي، وهذا يثير شبح موجة من حالات العجز عن سداد ديون الشركات، والتي تخاطر بإعاقة النظام المصرفي التركي، حيث تؤثر العملة الضعيفة والركود المتزايد على ميزانية قطاع الشركات.
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