عشرات الإصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أصيب عشرات الفلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب مئات الفلسطينيين الذين توافدوا في غزة للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن أكثر من 33 فلسطينياً أصيبوا بالرصاص الحي، خلال مشاركتهم في فعاليات الجمعة الـ 55 من فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة.

وأضافت الوزارة، أن من بين المصابين، 5 مسعفين و4 صحافيين، كما تم استهداف سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

Advertisements

وتوافد الفلسطينيون للحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في جمعة يوم الأسير الفلسطيني، وهي الجمعة الـ 55 من فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

وبحسب آخر احصائية لوزارة الصحة الفلسطينية، فاستشهد 272 فلسطينياً، وأصيب أكثر من 16 ألف آخرين، منذ اندلاع أحداث مسيرة العودة التي انطلقت نهاية شهر مارس (آذار) عام 2018.

وجاءت مشاركة الفلسطينيين في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار، بعد قصف إسرائيلي على عدة أهداف تابعة لحركة حماس، بعد إطلاق نار تعرضت له قوة عسكرية إسرائيلية جنوب قطاع غزة.