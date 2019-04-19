حزب العدالة والتنمية يستولي على 62 مليار دولار عن طريق الخصخصة

كشف تقرير نشرته وسائل إعلام محلية عن استيلاء حزب العدالة والتنمية التركي على 62 مليار دولار عن طريق الخصخصة خلال 17 عاماً.
تناول التقرير عمليات الخصخصة التي قام بها الحزب الحاكم منذ مجيئه إلى السلطة من عام 2003 وحتى 2018.
وذكر التقرير أن حكومات العدالة والتنمية المتعاقبة استولت خلال 17 عاما على مصانع البتروكيماويات والسكر وتكرير النفط والحديد والصلب والمنسوجات، إلى جانب شركات التبغ والكحول وتوزيع الكهرباء، والمئات من الممتلكات غير المنقولة.
وفي الشهر ذاته أيضاً، فضح تقرير رسمي صادر عن ديوان المحاسبة التركي لشؤون الرقابة، أشكالا متعددة من الفساد الذي ارتكبه رجال أردوغان في البلديات التركية التابعة للحزب الحاكم.
وكشف التقرير عن فساد مهول في جميع إدارات البلديات التركية التابعة لحزب أردوغان، تضمنت رشوة ومحسوبية وكسبا غير مشروع.
وأوضح التقرير أن المجاملات ومحاباة الأصدقاء والأقارب في التوظيف تفشت في تلك البلديات، كما رصدت أشكال عديدة من أساليب الكسب غير المشروع، ومخالفة القانون الذي تحول إلى ممارسة معتادة في البلديات.
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